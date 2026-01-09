Το πανόραμα της Euroleague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Το Τριφύλλι έχει ρεκόρ 13-8 και βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ στην 8η βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 12-8 αλλά και με το αναβληθέν ματς με την Φενέρμπαχτσε να εκκρεμεί.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής
Πέμπτη 8/1
Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81
Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71
Βαλένθια–Μονακό 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
Παρασκευή 9/1
Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας 99-97
Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν 88-70
Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73
Δευτέρα 3/3
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-8
- * Ολυμπιακός 12-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-11
- Dubai Basketball 10-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-14
- Μπασκόνια 7-14
- Αναντολού Εφές 6-15
- Βιλερμπάν 6-15
- Παρτίζαν 6-15
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (22η)
Τετάρτη 14/1
21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός
Πέμπτη 15/1
18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα