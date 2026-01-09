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Το πανόραμα της Euroleague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Βίρτους και τον Ολυμπιακό να λυγίζει την Μπάγερν.

Το Τριφύλλι έχει ρεκόρ 13-8 και βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ στην 8η βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 12-8 αλλά και με το αναβληθέν ματς με την Φενέρμπαχτσε να εκκρεμεί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Πέμπτη 8/1

Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81
Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71
Βαλένθια–Μονακό 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας 99-97
Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν 88-70
Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Μπαρτσελόνα 14-7
  5. * Φενέρμπαχτσε 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  7. Παναθηναϊκός 13-8
  8. * Ολυμπιακός 12-8
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 11-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Dubai Basketball 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-14
  17. Μπασκόνια 7-14
  18. Αναντολού Εφές 6-15
  19. Βιλερμπάν 6-15
  20. Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Το πανόραμα της Euroleague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού