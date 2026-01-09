Το πανόραμα της Euroleague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Βίρτους και τον Ολυμπιακό να λυγίζει την Μπάγερν.

Το Τριφύλλι έχει ρεκόρ 13-8 και βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ στην 8η βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 12-8 αλλά και με το αναβληθέν ματς με την Φενέρμπαχτσε να εκκρεμεί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Πέμπτη 8/1

Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια–Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας 99-97

Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80

Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν 88-70

Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74

Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 * Ολυμπιακός 12-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai Basketball 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-14 Μπασκόνια 7-14 Αναντολού Εφές 6-15 Βιλερμπάν 6-15 Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα