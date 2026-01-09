Βεζένκοφ: «Έχουμε βαθύ πάγκο, σημαντικό να βρούμε την χημεία μας»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ και στην ανάγκη να βρεθεί χημεία μεταξύ των παικτών.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη NOVA:

«Νιώθω υπέροχα. Είχαμε τρία δύσκολα ματς εκτός έδρας, κερδίσαμε τα δύο. Μετά από καιρό επιστρέψαμε στην έδρα μας και είχαμε ένα must-win παιχνίδι. Η Μπάγερν άλλαξε προπονητή, είχε συνεχόμενες νίκες. Έπρεπε να αλλάξουμε την εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο, δεχθήκαμε 47 πόντους στο πρώτο. Πήραμε τη νίκη και κοιτάμε μπροστά.

Έχουμε βαθύ πάγκο, έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν κάθε στιγμή, ποιοτικούς παίκτες. Είναι σημαντικό όταν όλοι είναι υγιείς να βρούμε την χημεία μας. Όλοι είναι σημαντικοί για εμάς».