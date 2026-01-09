«Βόμβα» στο ΝΒΑ: Έτοιμοι να ακούσουν προσφορές για τον Μοράντ οι Γκρίζλις

Οι Μέμφις Γκρίζλις είναι έτοιμοι να ακούσουν προσφορές για τον Τζα Μοράντ ενόψει του trade deadline του Φεβρουαρίου.

Ο Τζα Μοράντ φαίνεται πως δεν βρίσκεται στα σχέδια των Μέμφις Γκρίζλις για το μέλλον. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο οργανισμός είναι έτοιμος να ακούσει προσφορές για τον αστέρα του ενόψει του trade deadline.

Υπογραμμίζεται πως τα στελέχη των αντίπαλων ομάδων πιστεύουν πως οι Γκρίζλις θα ζητήσουν νεαρούς παίκτες και draft picks. Μάλιστα, τονίζεται πως αυτή είναι η πρώτη φορά που ο σύλλογος μπαίνει σε συζητήσεις για να παραχωρήσει τον 2 φορές All-Star.

Ο Μοράντ φέτος έχει αγωνιστεί μόλις σε 17 παιχνίδια καθώς έχει αντιμετωπίσει τραυματισμούς αλλά και τιμωρία μίας αγωνιστικής μετά από μία κόντρα με τον προπονητή του τον Νοέμβριο. Σε αυτά τα ματς κατά μέσο όρο μετράει 19,2 πόντους (21,6% από το τρίποντο), 3,2 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 0,9 κλεψίματα σε 28,2 λεπτά στο παρκέ.

Τέλος, σημειώνεται πως έχει συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 2027-28 και το καλοκαίρι μπορεί να ανανεώσει για τρία χρόνια έναντι 178 εκατομμυρίων δολαρίων.