Euroleague: Αλλαγή ημερομηνίας στο Μονακό - Ολυμπιακός

H αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Μόντε Κάρλο κόντρα στην Μονακό γα την 31η αγωνιστική άλλαξε ημερομηνία και αντί για 13 Μαρτίου θα διεξαχθεί στις 12 του ίδιου μήνα.

Αλλαγή ημερομηνίας στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση αντί για 13 Μαρτίου θα διεξαχθεί στις 12 του ίδιου μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του γαλλικού συλλόγου, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε σε αυτή την αλλαγή μετά τον ορισμό του εξ αναβολής αγώνα των ερυθρολεύκων με τη Φενέρμπαχτσε στις 17 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μονακό:

“Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταθέτοντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου.

Η AS Monaco Basketball έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα για να διατηρήσει την αρχική ημερομηνία, αλλά δυστυχώς αυτά δεν απέδωσαν.

Για όσους έχουν ήδη εισιτήριο για τον αγώνα της 13/03, αυτό παραμένει έγκυρο για τη νέα ημερομηνία, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα: