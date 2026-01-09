Oλυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και ΜακΚίσικ - Στην 12άδα Μιλουτίνοφ και Ουόρντ

Χωρίς τους Νιλικίνα και ΜακΚίσικ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν (21:15), με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάισον Ουόρντ να συμπεριλαμβάνονται κανονικά στην 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ντεμπούτο για Tαϊρίκ Τζόουνς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε να επιστρέφουν δυο βασικά γρανάζια του ρόστερ του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν στο ΣΕΦ (21:15) για την 21η αγωνιστική της Εuroleague.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός θα έχει στην διάθεση του Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Τάισον Ουόρντ κόντρα στην γερμανική ομάδα, ενώ εκτός 12άδας έμειναν ο Φρανκ Νιλικίνα και ο Σακίλ ΜακΚίσικ που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Αναλυτικά η 12άδα των «ερυθρολεύκων»: Ουόκαπ, Μόρις, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ.