Εντός με τα Μέγαρα η Δόξα Λευκάδας - Δοκιμασία στο Σαλούν ο Πρωτέας Βούλας

Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου στο πρωτάθλημα της Elite League, με την διεξαγωγή της 14ης αγωνιστικής. Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Μεγαρίδα στο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος (17:00) με την ομάδα του νησιού να στοχεύει στο θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στο Σαλούν κόντρα στον Παπάγο (17:00), με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να θέλει τη νίκη για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
17:00 Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)
17:00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Ψυχικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Πανερυθραϊκός