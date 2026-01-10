Εντός με τα Μέγαρα η Δόξα Λευκάδας - Δοκιμασία στο Σαλούν ο Πρωτέας Βούλας

Η Δόξα Λευκάδας φιλοξενεί την Μεγαρίδα στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Elite League, με τον Πρωτέα Βούλας να δοκιμάζεται στο Σαλούν κόντρα στον Παπάγο.

Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου στο πρωτάθλημα της Elite League, με την διεξαγωγή της 14ης αγωνιστικής. Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Μεγαρίδα στο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος (17:00) με την ομάδα του νησιού να στοχεύει στο θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στο Σαλούν κόντρα στον Παπάγο (17:00), με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να θέλει τη νίκη για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πανερυθραϊκός