Stoiximan GBL: Ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Άρη Betsson και Ηρακλή

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει το Σάββατο (10/1), με τον Άρη Betsson να υποδέχεται τον Ηρακλή.

Το Σάββατο (10/1) θα ξεκινήσει η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με δύο αναμετρήσεις.

Στις 15:30 θα διεξαχθεί το πρώτο ματς, με τον Άρη Betsson να υποδέχεται τον Ηρακλή στο Αλεξάνδρειο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ και θα σφυρίξουν οι Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μαρτινάκος.

Ακόμη, στις 18:15 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στο «Μ. Λιούγκας» τον Κολοσσό Ρόδου. Το EΡΤSports1 θα μεταδώσει το ματς και οι Τηγάνης-Σκανδαλάκης-Μαγκλογιάννης θα αποτελέσουν την διαιτητική τριάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:30 Άρης Betsson - Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος - Κολοσσός Ρόδου