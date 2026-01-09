Λαμέλο Μπολ: Δεν ξεκίνησε βασικός μετά από πέντε χρόνια στο ΝΒΑ

Ο Λαμέλο Μπολ έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ ήρθε στο παρκέ από το πάγκο, με τον Αμερικανό γκαρντ να πραγματοποιεί «οργιαστική» εμφάνιση παρά την ήττα των Χόρνετς από τους Πέισερς.

Έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια για να παρακολουθήσει από τον πάγκο το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Λαμέλο Μπολ. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα των Χόρνετ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα πέντε χρόνια παρουσίας του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ο προπονητής των Σάρλοτ, Τσαρλς Λι αποφάσισε να αρχίσει στο βασικό σχήμα τον Σέξτον, γεγονός που εξαγρίωσε τον Λαμέλο Μπολ. Ο 24χρονος άσος πέρασε στο παρκέ μετά από 5' παιχνιδιού και πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο Τσαρλς Λι θέλησε με αυτή του την κίνηση να δώσει έξτρα κίνητρο στον Λαμέλο Μπολ, ωστόσο οι Χόρνετς ηττήθηκαν από την χειρότερη ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας και απομακρύνθηκαν περισσότερο από τις θέσεις που οδηγούν στα play-in, έχοντας ρεκόρ 13-25.