Υπέροχα νέα: Ολοκληρώθηκε η χημειοθεραπεία του Τόπιτς - Πιθανό να αγωνιστεί φέτος

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έκανε γνωστό πως η χημειοθεραπεία του Τόπιτς ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ελπίζει ότι θα καταφέρει να αγωνιστεί στο ΝΒΑ αυτή τη σεζόν.

Πριν από μερικούς μήνες ο Σαμ Πρέστι έκανε γνωστό πως ο Νίκολα Τόπιτς διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μιλώντας στο «TV Arena Sport» έκανε γνωστό πως η χημειοθεραπεία του παίκτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ελπίζει πως θα καταφέρει να αγωνιστεί φέτος στο ΝΒΑ.

«Η χημειοθεραπεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα επιστρέφει στις προπονήσεις. Βέβαια, παρέμεινε ενεργός και κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Είναι δύσκολο να πω ημερομηνία, αλλά ελπίζω πως φέτος θα πάρει λεπτά όχι μόνο στην G-League αλλά και στα παρκέ του ΝΒΑ» ανέφερε ο γνωστός ατζέντης.