ΠΑΟΚ: Παρουσία Μυστακίδη η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (pics)

Μέσα σε όμορφη και οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε σήμερα η κοπή της βασιλόπιτας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά με όλα τα μέλη της ομάδας.

Ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ευχήθηκε καλή επιτυχία σε αθλητές και προπονητικό επιτελείο ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης της ερχόμενης Τρίτης στο Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup.



Τις ευχές του προς όλα τα μέλη της ομάδας απηύθυνε ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ.Νίκος Βεζυρτζής, τονίζοντας την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια από όλους, για την επίτευξη των στόχων της ομάδας για το 2026, ενώ σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο συμμετείχε στη σημερινή ιδιαίτερη μέρα για το σύλλογο.



Ο Νίκος Περσίδης ήταν ο τυχερός στην κοπή της βασιλόπιτας, κέρδισε το φλουρί και ταυτόχρονα το δώρο που αντιστοιχούσε σε αυτό, ένα ρολόι χειρός.



Την τιμητική του είχε και ο Τίμι Άλεν, καθώς στη διάρκεια της εκδήλωσης άκουσε τις ευχές όλων για τα γενέθλιά του, μαζί με την απαραίτητη για τις περιστάσεις τούρτα.