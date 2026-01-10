ESPN: «Αμφίβολο το αν θα επιστρέψει ως το τέλος της σεζόν ο Ίρβινγκ»

Ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς είναι απίθανο να επιστρέψει στο παρκέ πριν από την προθεσμία ανταλλαγής του NBA στις 5 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με το ESPN μπορεί να μην επιστρέψει καθόλου αυτή τη σεζόν.

Έχουν περάσει περισσότεροι από 10 μήνες από την τελευταία φορά που ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Κάιρι Ίρβινγκ, εμφανίστηκε στo παρκέ, έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο που τον έχει θέσει εκτός δράσης μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάχον του ESPN, ο Ίρβινγκ είναι απίθανο να επιστρέψει πριν από την προθεσμία των συναλλαγών της 5ης Φεβρουαρίου και η διαθεσιμότητά του για το υπόλοιπο της σεζόν παραμένει αμφισβητήσιμη.

«Με τον Πάτρικ Ντάμοντ σε αυτή τη θέση λήψης αποφάσεων, αυτό που θέλει είναι να δει την τριάδα του βασικού πυρήνα, και αυτή είναι ο Ίρβινγκ, ο Άντονι Ντέιβις και στη συνέχεια ο Κούπερ Φλαγ», είπε ο ΜακΜάχον στο podcast Howdy Partners . «Τώρα, το πρόβλημα με αυτό, με βάση αυτά που ακούω, είναι ότι ο Ίρβινγκ δεν θα επιστρέψει πριν από την προθεσμία ανταλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια σημαντική απόφαση. Δεν ξέρω σε αυτό το σημείο αν ο Κάιρι παίξει αυτή τη σεζόν. Ξέρω ότι το θέλει. Θα δούμε αν αυτό είναι προς το συμφέρον του. Θα δούμε αν είναι προς το συμφέρον της ομάδας. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν»