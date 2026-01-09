Η Παρτίζαν δάνεισε χρήματα στην ποδοσφαιρική ομάδα

Η ποδοσφαιρική και η μπασκετική Παρτιζάν κατέληξαν σε συμφωνία για βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των όρων για την απόκτηση άδειας UEFA, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα.
Όπως ανακοινώθηκε, έχει προγραμματιστεί η ποδοσφαιρική Παρτιζάν να επιστρέψει τα χρήματα αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί και εισρεύσουν τα χρήματα από τη μεταγραφή του παίκτη Γκριμάλντο , η οποία αναμένεται στις 16 Ιανουαρίου και το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου.
Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί «μια ακόμη απόδειξη αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνεργασίας εντός της αθλητικής οικογένειας της Παρτιζάν, με κοινό στόχο τη σταθεροποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ομαλή λειτουργία του συλλόγου».
SAOPŠTENJE FK PARTIZAN— FK Partizan (@FKPartizanBG) January 9, 2026
Fudbalski klub Partizan i Košarkaški klub Partizan postigli su dogovor o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1.5 miliona evra, u okviru aktivnosti usmerenih na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence.
Predviđeno je da FK Partizan izvrši povraćaj… pic.twitter.com/DX7DOcKzH6