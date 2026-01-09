Η Παρτίζαν δάνεισε χρήματα στην ποδοσφαιρική ομάδα

H Παρτίζαν δάνεισε 1,5 εκατομμύριο στην ποδοσφαιρική ομάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των όρων για την απόκτηση άδειας UEFA.

Η ποδοσφαιρική και η μπασκετική Παρτιζάν κατέληξαν σε συμφωνία για βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των όρων για την απόκτηση άδειας UEFA, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, έχει προγραμματιστεί η ποδοσφαιρική Παρτιζάν να επιστρέψει τα χρήματα αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί και εισρεύσουν τα χρήματα από τη μεταγραφή του παίκτη Γκριμάλντο , η οποία αναμένεται στις 16 Ιανουαρίου και το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί «μια ακόμη απόδειξη αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνεργασίας εντός της αθλητικής οικογένειας της Παρτιζάν, με κοινό στόχο τη σταθεροποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ομαλή λειτουργία του συλλόγου».