Παρελθόν από τη Νέα Ιωνία ο Βελτσίστας - Ανέλαβε ο Χαριτόπουλος

Η Νέα Ιωνία ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία της με τον Γιώργο Βελτσίστα, καθώς δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες στο γυναικείο μπάσκετ. Νέος head coach της ομάδας ο Σταμάτης Χαριτόπουλος.

Η Νέα Ιωνία έκανε γνωστό πως και ο κόουτς Γιώργος Βελτσίστας αποτελεί παρελθόν. Στην ανακοίνωσή της η ομάδα αναφέρει πως οι συνθήκες στο γυναικείο μπάσκετ δεν επιτρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία τους. Μάλιστα, τονίζει πως θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο. Φυσικά, η Νέα Ιωνία ευχαρίστησε τον προπονητή για τα όσα πέτυχε και προσέφερε στον σύλλογο και του ευχήθηκε τα καλύτερα.

Ακόμη, και η κόουτς Τζένη Γκάτσου αποχώρησε μαζί με τον «Βέλτσι». Θυμίζουμε πως ήδη είχαν αποτελέσει παρελθόν η Συρόπουλου, η Αγγελική Βιντσιλαίου και η Σταυριανή Βιντσιλαίου.

Τον ρόλο του head coach ανέλαβε ο Σταμάτης Χαριτόπουλος, ο οποίος ήταν βοηθός του Βελτσίστα στην Α1 και μέλος του staff στην σεζόν του αήττητου πρωταθλήματος στην Α2 (27-0).

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Η Ιωνία ανακοινώνει με ανάμεικτα συναισθήματα την αποχώρηση του κόουτς Βελτσίστα από την ομάδα.

Χαιρόμαστε για όσα πολλά και σημαντικά πετύχαμε 1.5 χρόνο μαζί.

Η Ιωνία αήττητη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α2 Γυναικών τη σεζόν 2024-2025, με 27-0.

Η Ιωνία στην Α1, 1 από τις 11 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, μαζί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Αθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Νίκες στην Α1 επί του ΠΑΟΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Πανσερραικού, του Αμύντα, του Βόλου. Δουλειά και στο Αναπτυξιακό.

Οι συνθήκες στο γυναικείο μπάσκετ δεν επιτρέπουν τη συνέχεια της συνεργασίας μας, και τον οδήγησαν σε αποχώρηση. Αυτό μας προκαλεί λύπη, αλλά για τα του χώρου συνολικά θα τα πούμε σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόουτς Βέλτσι για τη μεγάλη προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Βέλτσι και πιο ψηλά ευχόμαστε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί».

«Η κόουτς Τζένη Γκάτσου ακολούθησε τον κόουτς Βελτσίστα στην αποχώρηση του.

Η Ιωνία λυπάται για την αποχώρηση, την ευχαριστεί για την προσφορά της, και της εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας της».

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«Η Ιωνία ανακοινώνει πως αναλαμβάνει Head Coach της ομάδας στην Α1 Γυναικών ο κόουτς Σταμάτης Χαριτόπουλος.

Ο κόουτς Χαριτόπουλος ήταν μέχρι σήμερα πολύτιμος assistant του κόουτς Βελτσίστα στην Α1, ενώ ήταν και σημαντικό στέλεχος του προπονητικού staff και τη σεζόν 2024-2025, στο αήττητο πρωτάθλημα στην Α2 με ρεκόρ 27-0.

Πολλά χρόνια στην οικογένεια της Ιωνίας, με πολύ σημαντική δουλειά και αρκετές ανόδους σε Γυναικείο σε Αναπτυξιακό, ο κόουτς Χαριτόπουλος έχει βοηθήσει και στην ανάδειξη πολλών νέων αθλητριών.

Η Ιωνία επιμένει πεισματικά στην προσπάθεια ανάδειξης νέων προπονητών και νέων αθλητριών, παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τα εμπόδια, βοηθώντας έτσι σημαντικά και για πολλά χρόνια στην παραγωγική διαδικασία για το ελληνικό μπάσκετ, χωρίς όμως καμία έκπτωση ποτέ στις αρχές μας.

Καλή επιτυχία κόουτς».

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