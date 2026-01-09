Πλήρης ο Άρης Betsson στο ντέρμπι με τον Ηρακλή - Αποφασίζει ο Μίλιτσιτς για την εξάδα ξένων

Άπαντες παρόντες στον Άρη Betsson για το αυριανό εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στον Ηρακλή.

Οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται το Σάββατο (10/01, 15:30, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες ήττες κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με μία μεσημεριανή προπόνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες. Πριν από την προπόνηση, έγινε η ανάλυση του αυριανού αντιπάλου με τη χρήση βίντεο.

Λευτέρης Μποχωρίδης και Ρόνι Χάρελ προπονήθηκαν κανονικά για δεύτερη σερί μέρα και είναι κανονικά στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος θα ανακοινώσει το πρωί του Σαββάτου ποιος από τους ξένους θα μείνει εκτός εξάδας, με τις πιθανότητες να δείχνουν ξανά τον Τζέικ Φόρεστερ. Υπενθυμίζεται πως εκτός του ρόστερ στην GBL βρίσκεται ο Μπριν Φορμπς.

Αγγέλου: «Όλοι στην ομάδα έχουν καταλάβει τη σημασία του αγώνα»

Ο Διονύσης Αγγέλου, μέλος του τεχνικού τιμ δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Παίζουμε έναν αγώνα με ιδιάζουσα σημασία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Λόγω του νέου φορμάτ του πρωταθλήματος, ξανασυναντιόμαστε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με τον Ηρακλή. Είναι λογικό πως ο αντίπαλος θα έχει το κίνητρο να πάρει τη ρεβάνς.

Δυστυχώς για εμάς, είμαστε δύο ομάδες με αντίστροφες πορείες. Ο Ηρακλής έχει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, ενώ εμείς βρισκόμαστε σε μία περίοδο με συνεχόμενες ήττες. Νομίζω ότι όλοι στην ομάδα έχουν καταλάβει τη σημασία αυτού του παιχνιδιού. Είμαστε τακτικά και πνευματικά έτοιμοι για να ανταγωνιστούμε και να κερδίσουμε τον αγώνα».