Αναβολή στο Περιστέρι - Άρης λόγω Κυπέλλου: Αυτό είναι τo πρόγραμμα των play in

Αναβλήθηκε το παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Άρη, καθώς στη θέση του θα γίνει το ματς των ίδιων ομάδων στη Θεσσαλονίκη για τα play in του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, ο αγώνας της Stoiximan GBL μεταξύ των ομάδων Περιστέρι Betsson - Άρης Betsson, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, ο οποίος είχε οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα 18:15, αναβάλλεται, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα της 2ης αγωνιστικής (play-in) της Δ΄Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ των δύο ομάδων στο Αλεξάνδρειο την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τα play in:

17/01/2026 Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson (8)

28/01/2026 Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός H Hotels (6)

02/02/2026 Π. Χανιώτης 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική (7)

04/02/2026 Δ. Τόφαλος ή ΔΑΚ Λευκάδας 18.00 Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery (5)

* Ανάλογα με τον νικητή του αγώνα Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA – Μαρούσι Chery στις 14/01, θα οριστεί η έδρα διεξαγωγής του αγώνα Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery στις 4/02.

