Αναβολή στο Περιστέρι - Άρης λόγω Κυπέλλου: Αυτό είναι τo πρόγραμμα των play in

Αναλυτικότερα, ο αγώνας της Stoiximan GBL μεταξύ των ομάδων Περιστέρι Betsson - Άρης Betsson, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, ο οποίος είχε οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα 18:15, αναβάλλεται, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα της 2ης αγωνιστικής (play-in) της Δ΄Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ των δύο ομάδων στο Αλεξάνδρειο την ίδια ημέρα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τα play in:
- 17/01/2026 Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson (8)
- 28/01/2026 Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός H Hotels (6)
- 02/02/2026 Π. Χανιώτης 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική (7)
- 04/02/2026 Δ. Τόφαλος ή ΔΑΚ Λευκάδας 18.00 Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery (5)
* Ανάλογα με τον νικητή του αγώνα Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA – Μαρούσι Chery στις 14/01, θα οριστεί η έδρα διεξαγωγής του αγώνα Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery στις 4/02.