Νέα δεδομένα: «Εκτός για ένα μήνα ο Ουόκερ, χάνει τους "αιώνιους"»

Νέα δεδομένα για τον Λόνι Ουόκερ που θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα και θα χάσει τα ματς της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός άσος, όπως αρχικά ανέφεραν τα Μέσα του Ισραήλ, θα έμενε εκτός για 1,5 μήνα, με τον Ουόκερ όμως να κάνει την ανατροπή και τελικά να ταξιδεύει με την αποστολή της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ισπανία για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Ο άσος της ισραηλινής ομάδας όμως δεν αγωνίστηκε ούτε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ούτε απέναντι στη Ρεάλ, αφού το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον ώμο είναι πιο σοβαρό.

Έτσι ο Ουόκερ, σύμφωνα με τα Μέσα του Ισραήλ, θα μείνει εκτός για 1 μήνα, ώστε να ξεπεράσει το θέμα που έχει και θα χάσει τα ματς με τον Ολυμπιακό (20/1) και Παναθηναϊκό (22/1) για την 23η και 24η αγωνιστική της Euroleague αντίστοιχα.