Εκθέτει τα Γιάννενα η εικόνα της Ερντέμ από την εποχή που ήταν στον πάγκο του ΠΑΣ

Πήγαν για… μαλλί στον ΠΑΣ προσπαθώντας να στοχοποιήσουν τη Σελέν Ερντέμ και τελικά βγήκαν κουρεμένοι καθώς το βίντεο και η εικόνα από τα παιχνίδια που ήταν προπονήτρια της ομάδας, δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Η Τουρκάλα προπονήτρια αφού πρώτα εξυβριστικά προσωπικά, χυδαία και επί δύο ώρες στο γήπεδο των Ιωαννίνων, είδε τον βοηθό (και αδελφό του προέδρου του ΠΑΣ) να της εξαπολύει επίθεση χαρακτηρίζοντας ντροπιαστική την… δήθεν κίνηση της να γυρίσει την πλάτη στην πρώην ομάδα της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Φθηνή πολιτική όπως αποδείχθηκε απλά για να στοχοποιήσει την Ερντέμ στα μάτια της κοινής γνώμης καθώς η απόδειξη έρχεται από τα παιχνίδια των Ιωαννίνων όταν ήταν προπονήτρια η Σελέν Ερντέμ.

Σε όλα τα παιχνίδια, στην παρουσίαση των ομάδων, στέκεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Το ίδιο έκανε όταν ήταν στον ΠΑΣ Γιάννινα προπονήτρια Σελέν Ερντέμ.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ. Ήταν τότε… δείγμα ασέβειας απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ;

Η πραγματικότητα είναι ότι άπαντες γνώριζαν τη συνήθεια της Ερντέμ και απλά επιδίωξαν να τη δώσουν βορά στο κοινό επειδή έφεραν βαρέως ότι μετά το τέλος της περυσινής σεζόν με τον ΠΑΣ αποφάσισε να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.