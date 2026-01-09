Αίτημα του Άρη για αλλαγή ώρας αγώνα στο Eurocup λόγω... Παναθηναϊκού

Στο προσκήνιο βρίσκεται η προσπάθεια της ΚΑΕ Άρης να αλλάξει η ώρα του εντός έδρας αγώνα με τη Hapoel Jerusalem, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 την προσεχή Τετάρτη, στο πλαίσιο του EuroCup.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την ταυτόχρονη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού προημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού, που έχει οριστεί για τις 20:30 στη Λεωφόρο.

Ο κιτρινόμαυρος οργανισμός θέλει να δώσει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις, αποφεύγοντας το χρονικό «κόλλημα» που θα δημιουργούσε ο υφιστάμενος προγραμματισμός. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ έχει ήδη απευθυνθεί στη διοργανώτρια αρχή, ζητώντας η ώρα έναρξης του μπασκετικού αγώνα να μεταφερθεί είτε στις 18:00 είτε στις 18:30.

Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν πλέον την επίσημη απάντηση του EuroCup, με στόχο να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση τόσο για την ομάδα όσο και για τους φίλους του συλλόγου.