Στην Μπανταλόνα το Final Four του BCL

Στην Μπανταλόνα θα διεξαχθεί το Final Four του Basketball Champions League, όπως ανακοίνωσε η FIBA.

Τα τελικά της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν τις 7-9 Μαΐου, με το ισπανικό γήπεδο να παίρνει την σκυτάλη από τη «Sunel Arena».

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, φέτος η FIBA ανακοίνωσε νωρίτερα το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four του Basketball Champions League.

«Μία από τις προτεραιότητές μας ήταν να ανακοινώσουμε την διοργάνωση του Final 4 νωρίτερα μέσα στη σεζόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στη Μπανταλόνα, βρήκαμε έναν πρόθυμο συνεργάτη και η απόφαση να φέρουμε την εκδήλωση πίσω στην Ισπανία ήταν εύκολη. Πριν από εννέα χρόνια, ήμασταν πρωτοεμφανιζόμενοι όσον αφορά τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης, αλλά σήμερα, καθώς γιορτάζουμε μια δεκαετία από το Basketball Champions League, είμαστε βέβαιοι ότι το Final 4 θα ανταποκριθεί στα απίστευτα πρότυπα προηγούμενων μπασκετικών διοργανώσεων στη Μπανταλόνα. Αυτό το στάδιο αναπνέει ιστορία, είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος της», ανέφερε ο CEO του BCL, Πατρίκ Κομνηνός.

