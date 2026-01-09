Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στην Stoiximan GBL ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Στην 12άδα με Μπάγερν

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δηλώθηκε στην Stoiximan Greek Basketball League και θα παίζει και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα είναι στην 12άδα κόντρα στην Μπάγερν.

Όπως αναμενόταν ο Αμερικανός σέντερ δηλώθηκε και στην Stoiximan Greek Basketball League, παίρνοντας τη θέση του Σέιμπεν Λι, που έχει αποχωρήσει για την Εφές.

Έτσι ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στην Καρδίτσα (11/1, 13:00) για να κάνει το ντεμπούτο στην Stoiximan Greek Basketball League με τους «ερυθρόλευκους».

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα πάρει ωστόσο λεπτά συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, αφού ο Αμερικανός σέντερ θα είναι κανονικά στην 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς να φοράει το αγαπημένο του «88» στην πλάτη.