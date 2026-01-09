Κι επίσημα στον Άρη Betsson o Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποτελεί κι επίσημα παίκτη του Άρη Betsson μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επίσημη μορφή πήρε η απόκτηση του Έλληνα σέντερ από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη Betsson να ανακοινώνει την προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο ως δανεικό από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Έλληνας διεθνής σεντερ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής και τη Δευτέρα θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς ο Ολυμπιακός έκρινε ότι και με την ένταξη του Ταϊρίκ Τζόουνς δε θα χρειαστεί επιπλέον ο Αντετοκούνμπο. Σημειώνεται ότι για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και ο ΠΑΟΚ, όμως ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει στον Άρη. Το αν θα είναι διαθέσιμος ο Αντετοκούνμπο για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ θα εξαρτηθεί και από τα πλάνα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο μέσω δανεισμού από τον Ολυμπιακό, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 20 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα, και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο νέος αθλητής της ομάδας μας φοίτησε στο λύκειο Dominican High School, με το οποίο κατέκτησε το πολιτειακό πρωτάθλημα.

Στην κολεγιακή καριέρα του, αγωνίστηκε στο University of Dayton. Το 2018 επιλέχθηκε στο νούμερο 60 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους Philadelphia 76ers, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στους Dallas Mavericks. Το 2019 φόρεσε τη φανέλα των Los Angeles Lakers, με τους οποίους το 2020 στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ. Την ίδια στιγμή, αγωνίστηκε και στη θυγατρική ομάδα των Lakers, South Bay Lakers, στους οποίους μέτρησε 14.1 πόντους και 7.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο «μοίρασε» τη σεζόν 2020-21 μεταξύ Los Angeles Lakers και South Bay Lakers και το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ASVEL. Με τη γαλλική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αγωνίστηκε στη Euroleague.

Τον Οκτώβριο του 2022 επέστρεψε στο ΝΒΑ και τους Chicago Bulls, αγωνιζόμενος στη θυγατρική τους ομάδα, Windy City Bulls, με 11.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στα μέσα της σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη Fenerbahce Beko, όπου παρέμεινε έως το τέλος της περιόδου. Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε για 1.5 χρόνο, κατακτώντας τον τίτλο της Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα μέσα της περασμένης σεζόν μετακόμισε στην ισπανική Murcia και το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατέκτησε το 2016 το χάλκινο μετάλλιο με την U20 (Β’ κατηγορία). Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος».

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