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Elite League: Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής

Μπάσκετ
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Elite League.

Aναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 10/1

Πεύκων 17.00 Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω Λουλουδιάδης-Πουρσανίδης-Μαραμής (Λαζαρίδης)

Παπάγου 17.00 Παπάγου-Πρωτέας Β. Κάρδαρης-Τσολάκος-Αργυρούδης (Φλώρος)

Ν. Ιωανίς 17.00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕ Χαλκίδας Κανελλίδης-Αγραφιώτης Ι.-Κατωτικίδης (Παραλυκίδης)

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Σοφάδες Ζιώγας-Ρίζος-Βαγγάλης (Κορομηλάς)

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΝΕ Μεγαρίδος Λιόνας-Πιτσίλκας-Ευφραιμίδης (Αθανασόπουλος)

Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Δάφνη Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Τσαχάκης (Νιγιάννης)

Δευτέρα 12/1

Λαυρίου 18.00 Λαύριο-Βίκος Ιωαννίνων Χριστινάκης-Λιότσιος-Ξυλάς (Καλαρέμας)

Elite League: Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής