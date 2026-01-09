Elite League: Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής

Aναλυτικά οι διαιτητές:
Σάββατο 10/1
Πεύκων 17.00 Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω Λουλουδιάδης-Πουρσανίδης-Μαραμής (Λαζαρίδης)
Παπάγου 17.00 Παπάγου-Πρωτέας Β. Κάρδαρης-Τσολάκος-Αργυρούδης (Φλώρος)
Ν. Ιωανίς 17.00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕ Χαλκίδας Κανελλίδης-Αγραφιώτης Ι.-Κατωτικίδης (Παραλυκίδης)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Σοφάδες Ζιώγας-Ρίζος-Βαγγάλης (Κορομηλάς)
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΝΕ Μεγαρίδος Λιόνας-Πιτσίλκας-Ευφραιμίδης (Αθανασόπουλος)
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Δάφνη Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Τσαχάκης (Νιγιάννης)
Δευτέρα 12/1
Λαυρίου 18.00 Λαύριο-Βίκος Ιωαννίνων Χριστινάκης-Λιότσιος-Ξυλάς (Καλαρέμας)