Α1 Γυναικών: Οι δηλώσεις της 13ης αγωνιστικής

Με τα παιχνίδια της 13ης Αγωνιστικής συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Το παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί αύριο και θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις της 13ης Αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή (11/1). Δείτε όλα όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι των ομάδων.

(10/1) Νέο Κλειστό Ιωαννίνων 16.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός

Τάγια Μπρούγκλερ (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Είμαστε ενθουσιασμένες γιατί έχουμε ακόμη μία ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό. Έχοντας μόλις παίξει απέναντί τους, μπορέσαμε να προετοιμαστούμε με μεγάλη συγκέντρωση και ένταση και είμαστε έτοιμες να βγάλουμε αυτή την ενέργεια ξανά στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας».

Σελέν Ερντέμ (Προπονήτρια Παναθηναϊκού): «Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα το Σάββατο που θα είναι διαφορετικς από τον αγώνα Κυπέλλου. Για εμάς η νίκη είναι μονόδρομος και σε αυτό το παιχνίδι, στη μάχη που δίνουμε για το πρωτάθλημα. Ακολουθεί ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα αγώνων και σίγουρα η κάθε παίκτρια μου που είναι ετοιμοπόλεμη είναι μεγάλο συν για εμάς».

(11/1) Γ.Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας – Ανόρθωση Βόλου

Νάγια Στολίγκα (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Προερχόμαστε από δύο συνεχόμενους δυνατούς αγώνες. Την Κυριακή παίζουμε με την ομάδα του Βόλου, μια μαχητική ομάδα. Παρόλα αυτά θα μείνουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας που δεν είναι άλλος από την νίκη!»

Τέρι Μπατλ (Αθλήτρια Ανόρθωσης Βόλου): «Νιώθω ότι κάθε παιχνίδι που παίζουμε είναι μια ευκαιρία για εμάς να εξελιχθούμε ως ομάδα και να γίνουμε καλύτερες. Σαν ένα παζλ που έχουμε τα κομμάτια και απλώς πρέπει να τα ενώσουμε. Μπαίνοντας σε κάθε αγώνα ως το αουτσάιντερ, δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παίξουμε σύμφωνα με τα δυνατά μας σημεία και όλες μαζί σαν ομάδα. Ο αγώνας απέναντι στον Πρωτέα Βούλας θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε τι είμαστε ικανές να κάνουμε».

(11/1) Δ.Καλτσάς 13.30 Αθηναϊκός Qualco – ΠΑΟΚ

Άνα Τάντιτς (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Είμαστε ακόμα στη διαδικασία όπου προσπαθούμε να «χτίζουμε» το παιχνίδι της ομάδας μας. Οι νίκες επί του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και του Ολυμπιακού στο Κύπελλο ήταν σημαντικές, από εκεί και πέρα όμως, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες από την αρχή μέχρι το τέλος του, έτοιμες και να βελτιωθούμε στους τομείς που θέλει το προπονητικό επιτελείο».

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και ένα από τα φαβορί για το Eurocup μέσα στην έδρα του. Η ομάδα του Αθηναϊκού έχει γεμάτο ρόστερ με τρομερή ποιότητα. Εμείς πρέπει να πιέσουμε τον αντίπαλο για 40 λεπτά και να μην αφήσουμε τίποτα εύκολο στην άμυνα μας. Στην επίθεση πρέπει να ξεχωρίσουν οι συνεργασίες μας».

(11/1) Αγγ.Ζούπας 14.00 Αμύντας – Παναθλητικός

Ιωάννα Μάγκλαρη (Αθλήτρια Αμύντα): «Για εμάς ο δεύτερος γύρος ξεκίνησε με το δεξί απέναντι στην Ιωνία. Δείξαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο, πιο αντιπροσωπευτικό και θέλουμε να διατηρήσουμε τις καλές μας εμφανίσεις. Ο Παναθλητικός είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα. Πρέπει να παραμείνουμε 100% συγκεντρωμένες κατά τη διάρκεια του αγώνα και πιστές στο πλάνο μας, ώστε η αναμέτρηση να λήξει υπέρ μας».

Σα Κάρτερ (Αθλήτρια Παναθλητικού): «Είμαστε ενθουσιασμένες για τον αγώνα της Κυριακής και για την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος! Έχουμε κίνητρο, είμαστε έτοιμες να παλέψουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

(11/1) ΔΑΚ Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός – Ιωνία

Φανουρία Τσολακίδου (Αθλήτρια Πανσερραϊκού): «Το παιχνίδι με την Νέα Ιωνία είναι δύσκολο και απαιτητικό παρόλα αυτά πιστεύω πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να κερδίσουμε το ματς. Οι προπονητές μας, δίνουν έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια. Η διοίκηση μας βοηθά και μας στηρίζει, ενισχύοντας την προσπάθεια μας. Δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση και γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτερες. Ο κόσμος που έρχεται και μας υποστηρίζει, γεμίζει κάθε φορά το γήπεδο και γίνεται ο έκτος παίκτης του παιχνιδιού».

Σταμάτης Χαριτόπουλος (Βοηθός προπονητή Ιωνίας): «Προερχόμαστε από μια εντός έδρας ήττα με τον Αμύντα και θέλουμε να δείξουμε άμεση αντίδραση. Ο Πανσερραϊκός έρχεται από μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάτι που αποδεικνύει τη δυναμική του, οπότε μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά πίστη στις δυνατότητές μας, θα προσπαθήσουμε με συγκέντρωση και ενέργεια να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».