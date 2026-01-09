Μασιούλις: «Όλοι έχουν σκαμπανεβάσματα, είναι φυσιολογικό στη σεζόν»

Ο Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 21η αγωνιστική στάθηκε στην ποιότητα της σερβικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αντιμετωπίζουμε έναν αθλητικό αντίπαλο με πολύ ταλέντο. Δεν είναι πολύ ευνοϊκός αντίπαλος για εμάς επειδή είναι σωματικά ισχυροί, έχουν μέγεθος και παίζουν με πολλές αλλαγές στην άμυνα. Θα είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση.

Όλοι έχουν σκαμπανεβάσματα. Κατά τη διάρκεια μιας σεζόν αυτό είναι φυσιολογικό. Οι δυνατές ομάδες αρχίζουν να βρίσκουν τον ρυθμό τους τώρα, ενώ ίσως εμείς ήμασταν σε καλύτερη φόρμα στην αρχή της σεζόν. Δεν μας λείπουν πολλά, αλλά στα τελευταία παιχνίδια ήταν μικρές λεπτομέρειες που έλειπαν».