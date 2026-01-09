Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ουσιαστικά την καλύτερη φετινή του αμυντική επίδοση κόντρα στη Βίρτους

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη -αλλά ουσιαστικά την πρώτη- καλύτερη αμυντική επίδοση της σεζόν κόντρα στη Βίρτους, κρατώντας τον αντίπαλο μόλις στους 71 πόντους.

Το «τριφύλλι» προερχόταν από 2 σερί ματς που δέχθηκε 87 πόντους -και μάλιστα εντός έδρας- από Ολυμπιακό κι Αρμάνι. Βασικό πρόβλημα στα ισάριθμα παιχνίδια ήταν το κομμάτι της άμυνας.

Αυτόματα το πρόβλημα έγινε ζητούμενο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που απέναντι στη Βίρτους πήρε άριστα στην άμυνα, παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο άκρως διαβασμένο και με συγκέντρωση για 40 λεπτά.

Παίκτες που είναι σκόρερ, όπως ο Κέντρικ Ναν, δήλωσαν μάλιστα: ««Η συγκέντρωσή μας ήταν στην άμυνα για 40 λεπτά και αυτό έκανα και εγώ», φανερώνοντας τον ξεκάθαρο στόχο των «πράσινων».

Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη αμυντική του επίδοση φέτος και την πρώτη με ουσιαστικά ομάδα που έχει στόχο την πρόκριση στο Final Four.

Καλύτερη επίδοση μέχρι τώρα είναι οι 69 πόντοι με την Παρτιζάν στο «T-Center» στη νίκη με 91-69, σε ένα παιχνίδι που ήταν και ειδικών συνθηκών, αφού έφερε τις καταιγιστικές εξελίξεις στο στρατόπεδο της σερβικής ομάδας με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δεύτερη καλύτερη επίδοση -αλλά ουσιαστικά πρώτη- ήταν αυτή κόντρα στη Βίρτους, με τον Παναθηναϊκό να έχει σαφή προσανατολισμό στο παιχνίδι του και να κρατά την ιταλική ομάδα μόλις στους 71 πόντους, την στιγμή μάλιστα που το συγκρότημα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς σκοράρει 82,5 πόντους μέσο όρο σε κάθε ματς στην Euroleague.

Τι χρειάστηκε για να συμβεί; Το «τριφύλλι» έριξε την ιταλική ομάδα κάτω από το φυσιολογικό της στις ασίστ, όπου είχε 14 για 19,9 μέσο όρο φέτος και την ανάγκασε να κάνει 16 λάθη.

H αντίδραση των «πράσινων» ήρθε ξεκάθαρα από την άμυνα, ρίχνοντας τη Βίρτους πάνω από 10 πόντους κάτω από τον μέσο όρο της κι έχοντας μπροστά τους την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, με το σύνολο του Πέσιτς πλέον να έχει μέσο όρο 79,3 πόντους.