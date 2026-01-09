Τάντιτς: «Να διατηρήσουμε τη νοοτροπία και τον ρυθμό μας, απολαμβάνω την παρουσία μου στον Αθηναϊκό»

Ο Αθηναϊκός νίκησε με 82-70 τον Ολυμπιακό και πήρε την πρόκριση για το Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Η σέντερ της ομάδας του Βύρωνα, Άνα Τάντιτς, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το «κλειδί» της νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό: «Το “κλειδί” ήταν ότι ελέγξαμε τα ριμπάουντ και τον ρυθμό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει τρομερές μονάδες και του αρέσει να παίζει γρήγορα στην επίθεση. Εμείς ελέγξαμε τον ρυθμό, παίξαμε πολύ καλή άμυνα και κοντρολάραμε τα ριμπάουντ, που ήταν πολύ σημαντικά κομμάτια».

Για το πότε ένιωσε ότι άλλαξε το μομέντουμ στο παιχνίδι: «Υπήρχε πολλή πίεση και στις δύο ομάδες, έκαναν πολλά λάθη στο 1ο ημίχρονο. Ήταν πολύ καθοριστικό πως στην 3η περίοδο αρχίσαμε να παίζουμε πραγματικά σαν ομάδα και η κυκλοφορία της μπάλας ήταν καλύτερη, πράγμα που μας έδωσε αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον έλεγχο του αγώνα. Νομίζω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι από εκείνο το σημείο μέχρι και το φινάλε».

Για το ότι μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα έχουν νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό (πρωτάθλημα-κύπελλο) και μία τον Παναθηναϊκό: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε αυτά τα παιχνίδια, μας έδωσαν ένα ψυχολογικό μπορυστάρισμα. Είναι εξαιρετικές ομάδες και κάθε ματς θα είναι διαφορετικό, ειδικότερα στα play-offs. Όλοι ανεβαίνουν επίπεδο εκεί. Είναι καλό για την ψυχολογία μας, πόσο μάλλον τώρα που έρχονται σημαντικά ματς στο EuroCup με τη Σόπρον. Βρίσκουμε τον ρυθμό μας σαν ομάδα. Έχουμε, βέβαια, νέες προσθήκες που μπαίνουν στην ομάδα και είναι σημαντικό για εμάς να βρεθούμε σαν ομάδα στον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να έχουμε. Είναι καλές αυτές οι νίκες, αλλά κάθε ματς είναι διαφορετικό».

Για το ότι έχουν τον πρώτο λόγο για την 1η θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play-offs της Α1 Γυναικών: «Είναι πολύ σημαντική η 1η θέση. Νομίζω πως είναι σημαντικό το να έχουμε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, όμως, επειδή έχουμε πολύ καλές μονάδες και είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, δεν το σκεφτόμαστε. Ό,τι κι αν γίνει θα αποδεχτούμε την πρόκληση και τις δυσκολίες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Για τα παιχνίδια που ακολουθούν, με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα (11/01) και με τη Σόπρον στο EuroCup (15/01): «Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι επίσης σημαντικό, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας και να μη… χαλαρώσουμε επειδή κερδίσαμε τα δύο ντέρμπι πιο πριν. Θα είναι κομβικό για εμάς να κρατήσουμε αυτήν τη νοοτροπία και να έχουμε υψηλές προσδοκίες. Όσον αφορά τη Σόπρον, είναι διαφορετική από τη Χάιρις, έχουν πολλά guards και είναι πολύ δυνατοί στη θέση του “άσσου”. Τους αρέσει να παίζουν γρήγορα και έχουν και τη Γιέλενα Μπρουκς που είναι πολύ έμπειρη και ξέρει πώς να παίζει τέτοια παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικές και πιστεύω πως το προπονητικό staff θα κάνει το καλύτερο δυνατόν έτσι ώστε να είμαστε έτοιμες και να προκριθούμε».

Για το πώς βιώνει την παρουσία της στον Αθηναϊκό: «Νομίζω πως ο Αθηναϊκός μού ταιριάζει στο τι είδους παίκτρια είμαι, στο πώς μου αρέσει να παίζω και ταιριάζω κι εγώ στη δυναμική της ομάδας. Προσαρμόστηκα πολύ εύκολα και πραγματικά απολαμβάνω να βρίσκομαι εδώ».