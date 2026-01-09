Οι Τζάζ πήραν την «μάχη» απέναντι στους Μάβερικς

Οι Γιούτα Τζαζ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, επικρατώντας με 116-114.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από το ξεκίνημα, αφού προηγήθηκαν με 34-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι την λήξη του ημιχρόνου (58-55).

Στην τρίτη περίοδο οι Μάβερικς έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 30-34, μπήκαν στην τέταρτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με την ελάχιστη διαφορά (88-89).

Οι Τζαζ, όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 28-25 ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πανηγύρισαν τη νίκη.

Ο Λάουρι Μάρκανεν με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς, έχοντας 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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