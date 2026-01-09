Οι Τίμπεργουλβς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 131-122.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο έχοντας την ελάχιστη διαφορά στο προβάδισμα (32-31), όμως οι Καβαλίερς ήταν ανώτεροι στο δεύτερο δωδεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι έκανα επί μέρους 31-36 στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας πάρει προβάδισμα τεσσάρων πόντων (63-67), με τους Τίμπεργουλβς να κάνουν το comeback στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «Λύκοι» ήταν καταιγιστικοί στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου έκαναν επί μέρους 43-22 και όχι μόνο έκαναν την ανατροπή αλλά πήραν και προβάδισμα 17 πόντων (106-89)!

Οι Καβαλίερς προσπάθησαν να αντεπιτεθούν στην τελευταία περίοδο, όμως οι Τίμπεργουλβς άντεξαν και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

O Tζούλιους Ραντλ με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Τίμπεργουλβς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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