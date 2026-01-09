Οι Πέισερς απέδρασαν από την Σάρλοτ σε ματσάρα με απίστευτο φινάλε (vid)

Οι Ιντιάνα Πέισερς πήραν μεγάλο διπλό στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς (112-114), σε ένα ματς που έγιναν απίστευτα πράγματα στο φινάλε.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, όντας κοντά στο σκορ σε όλη την διάρκεια του αγώνα, με το ματς να είναι στην κόψη του ξυραφιού, μέχρι το συγκλονιστικό φινάλε.

Στο 1:26 πριν την λήξη οι Χόρνετς είχαν το προβάδισμα με 112-109, όμως ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ στα 52'' μείωσε σε 112-111, με τους Χόρνετς να χάνουν την ευκαιρία στην επόμενη επίθεσή τους, με το σουτ του Κνίπελ να βρίσκει στο σίδερο.

Στην επίθεση των Πέισερς η μπάλα πήγε φυσικά στα χέρια του Πασκάλ Σιάκαμ, που... ξάπλωσε τον Μπρίτζες και με λέι απ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (112-113), για να ακολουθήσει χαμός.

Ο προπονητής των Χόρνετς ζήτησε άμεσα τάιμ άουτ, όμως δεν το είδαν οι διαιτητές, οι παίκτες των Χόρνετς επανέφεραν γρήγορα την μπάλα και ο ΜακΚόνελ έκλεψε με τον Σέπαρντ να πηγαίνει στην γραμμή των βολών όπου με 1/2 διαμόρφωσε το 112-114.

Στην τελευταία επίθεση του αγώνα, που ανήκε στους Χόρνετς, ο ΛαΜέλο Μπολ απέφυγε την ευθύνη, δίνοντας την μπάλα στον Κόλιν Σέξτον, όμως το mid range που επιχείρησε ήταν... airball, με τους Πέισερς να παίρνουν τη νίκη!

O Σιάκαμ με 30 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ιντιάνα Πέισερς, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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