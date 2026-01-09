Απίστευτο: Καθυστέρηση στο Μπουλς-Χιτ λόγω υγρασίας στο παρκέ! (vids)

Απίστευτες καταστάσεις στο United Center που θύμισε κάτι από... ΣΕΦ, αφού λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο Σικάγο προκλήθηκε πρόβλημα στο παρκέ του γηπέδου!

Η αναμέτρηση των Σικάγο Μπουλς με τους Μαϊάμι Χιτ ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 3:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), ωστόσο υπάρχει καθυστέρηση στο τζάμπολ του αγώνα, λόγω υγρασίας στο παρκέ!

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, στο Σικάγο υπήρξε έντονη βροχόπτωση, κάτι που προκάλεσε πρόβλημα στο παρκέ, με τους ανθρώπους των Σικάγο Μπουλς να προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα.

Περίπου 40 λεπτά μετά την αναμενόμενη ώρα έναρξης του αγώνα ανακοινώθηκε ότι η αναμενόμενη ώρα έναρξης θα ήταν μετά τις 20:00 τοπική ώρα (σ.σ. 4:00 ώρα Ελλάδος).

Όπως αναφέρουν αμερικανικά media, φαινόταν να υπάρχει υγρασία στο δάπεδο του United Center, το οποίο είναι επίσης έδρα των Chicago Blackhawks (σ.σ. ομάδα χόκεϊ), οι οποίοι έπαιξαν την Τετάρτη και θα ξαναπαίξουν στην αρένα την Παρασκευή.

Το προσωπικό συντήρησης του United Center, μάλιστα σκούπιζε το γήπεδο με μεγάλες σφουγγαρίστρες, ενώ οι παίκτες και των δύο ομάδων περιφέρονταν στο γήπεδο, κάνοντας ντρίμπλες, σουτ και συζητώντας, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα!