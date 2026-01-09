Έγραψε ιστορία ο Ταβάρες: Έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην Euroleague

Ο πολύπειρος σέντερ των Μαδριλένων χρειάζονταν έξι ριμπάουντ για να ξεπεράσει τον Παούλιους Γιανκούνας και το κατάφερε, φτάνοντας συνολικά τα 2016 ριμπάουντ στην πλούσια καριέρα του.
Ο Ταβάρες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 11 ριμπάουντ και ξεπέρασε την επίδοση του Γιανκούνας, για να γίνει πλέον ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague.
🙌 ¡@waltertavares22 se convierte en el máximo reboteador histórico de la @EuroLeague!— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 8, 2026
🧲 2.016 rebotes pic.twitter.com/jOCOU2IRB1