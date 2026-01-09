Έγραψε ιστορία ο Ταβάρες: Έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην Euroleague

Ο Έντι Ταβάρες στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ έγραψε μια ιστορική επίδοση, αφού έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ όλων των εποχών στην Euroleague.

Ο πολύπειρος σέντερ των Μαδριλένων χρειάζονταν έξι ριμπάουντ για να ξεπεράσει τον Παούλιους Γιανκούνας και το κατάφερε, φτάνοντας συνολικά τα 2016 ριμπάουντ στην πλούσια καριέρα του.

Ο Ταβάρες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 11 ριμπάουντ και ξεπέρασε την επίδοση του Γιανκούνας, για να γίνει πλέον ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague.