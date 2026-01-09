BCL: «Ελληνικός» όμιλος με ΑΕΚ και Καρδίτσα - Αναλυτικά ο χάρτης της διοργάνωσης

ΑΕΚ και Καρδίτσα εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στις «16» καλύτερες ομάδες του BCL, με τις δυο ελληνικές ομάδες να σχηματίζουν ένα νέο «ελληνικό» όμιλο. Αναλυτικά ο χάρτης της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα των Play-ins Βούρτσμπουργκ – Λεβίτσε 1-1

Τόφας – Σολέ 1-0

Μερσίν – Λε Μαν 0-2

0-2 Χάποελ Χολόν – Τράπανι 1-0*

– Τράπανι 1-0* Ζολνόκι – Τριέστε 1-1

Νίμπουρκ – Χαϊδελβέργη 2-0

– Χαϊδελβέργη 2-0 Σαλόν – Προμηθέας 2-0

– Προμηθέας 2-0 Σπάρτακ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα 0-2 * Η Χάποελ Χολόν προκρίθηκε απέναντι στην Τράπανι μετά τη διακοπή του Game 1 Οι επόμενες αναμετρήσεις Βούρτσμπουργκ – Λεβίτσε (14/1, 19:30)

Τόφας – Σολέ (9/1, 21:00) και (14/1, 19:00, αν χρειαστεί)

Ζολνόκι – Τριέστε (13/1, 18:30) Οι όμιλοι της φάσης των 16 Group I Βίλνιους Γαλατάσαραϊ Χάποελ Χολόν Λε Μαν Group J Άλμπα ΑΕΚ Τόφας ή Σολέ Καρδίτσα Group K Μπανταλόνα Μάλαγα Σαλόν Βούρτσμπουργκ ή Λεβίτσε Group L Τενερίφη Γκραν Κανάρια Νίμπουρκ Ζολνόκι ή Τριέστε