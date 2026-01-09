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BCL: «Ελληνικός» όμιλος με ΑΕΚ και Καρδίτσα - Αναλυτικά ο χάρτης της διοργάνωσης

Μπάσκετ
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ΑΕΚ και Καρδίτσα εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στις «16» καλύτερες ομάδες του BCL, με τις δυο ελληνικές ομάδες να σχηματίζουν ένα νέο «ελληνικό» όμιλο. Αναλυτικά ο χάρτης της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα των Play-ins

  • Βούρτσμπουργκ – Λεβίτσε 1-1
  • Τόφας – Σολέ 1-0
  • Μερσίν – Λε Μαν 0-2
  • Χάποελ Χολόν – Τράπανι 1-0*
  • Ζολνόκι – Τριέστε 1-1
  • Νίμπουρκ – Χαϊδελβέργη 2-0
  • Σαλόν – Προμηθέας 2-0
  • Σπάρτακ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα 0-2

* Η Χάποελ Χολόν προκρίθηκε απέναντι στην Τράπανι μετά τη διακοπή του Game 1

Οι επόμενες αναμετρήσεις

  • Βούρτσμπουργκ – Λεβίτσε (14/1, 19:30)
  • Τόφας – Σολέ (9/1, 21:00) και (14/1, 19:00, αν χρειαστεί)
  • Ζολνόκι – Τριέστε (13/1, 18:30)

Οι όμιλοι της φάσης των 16

Group I

  1. Βίλνιους
  2. Γαλατάσαραϊ
  3. Χάποελ Χολόν
  4. Λε Μαν

Group J

  1. Άλμπα
  2. ΑΕΚ
  3. Τόφας ή Σολέ
  4. Καρδίτσα

Group K

  1. Μπανταλόνα
  2. Μάλαγα
  3. Σαλόν
  4. Βούρτσμπουργκ ή Λεβίτσε

Group L

  1. Τενερίφη
  2. Γκραν Κανάρια
  3. Νίμπουρκ
  4. Ζολνόκι ή Τριέστε
BCL: «Ελληνικός» όμιλος με ΑΕΚ και Καρδίτσα - Αναλυτικά ο χάρτης της διοργάνωσης