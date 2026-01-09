BCL: «Ελληνικός» όμιλος με ΑΕΚ και Καρδίτσα - Αναλυτικά ο χάρτης της διοργάνωσης

Τα αποτελέσματα των Play-ins
- Βούρτσμπουργκ – Λεβίτσε 1-1
- Τόφας – Σολέ 1-0
- Μερσίν – Λε Μαν 0-2
- Χάποελ Χολόν – Τράπανι 1-0*
- Ζολνόκι – Τριέστε 1-1
- Νίμπουρκ – Χαϊδελβέργη 2-0
- Σαλόν – Προμηθέας 2-0
- Σπάρτακ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα 0-2
* Η Χάποελ Χολόν προκρίθηκε απέναντι στην Τράπανι μετά τη διακοπή του Game 1
Οι επόμενες αναμετρήσεις
- Βούρτσμπουργκ – Λεβίτσε (14/1, 19:30)
- Τόφας – Σολέ (9/1, 21:00) και (14/1, 19:00, αν χρειαστεί)
- Ζολνόκι – Τριέστε (13/1, 18:30)
Οι όμιλοι της φάσης των 16
Group I
- Βίλνιους
- Γαλατάσαραϊ
- Χάποελ Χολόν
- Λε Μαν
Group J
- Άλμπα
- ΑΕΚ
- Τόφας ή Σολέ
- Καρδίτσα
Group K
- Μπανταλόνα
- Μάλαγα
- Σαλόν
- Βούρτσμπουργκ ή Λεβίτσε
Group L
- Τενερίφη
- Γκραν Κανάρια
- Νίμπουρκ
- Ζολνόκι ή Τριέστε