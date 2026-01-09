Σερέλης: «Σημαντικός ο τρόπος που κερδίσαμε, χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης, στάθηκε στην αμυντική συνέπεια που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια πάρα πολύ καλή αμυντική εμφάνιση, ήταν ένας σημαντικός τρόπος για να κερδίσουμε έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια νίκη που την χρειαζόμασταν πάρα πολύ απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Μπορεί επιθετικά να μην ήταν η καλύτερη μας βραδιά, αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε στην άμυνα, όλα τα παιδιά σήμερα, από αυτόν που έπαιξε περισσότερο μέχρι αυτόν που έπαιξε λιγότερο, βοήθησε στην άμυνα.

Ο Χολμς ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι τη διαφορά σε προηγούμενα παιχνίδια την έκανε η καλή πίεση που είχαμε στην άμυνα από τους περιφερειακούς, ο Χολμς μπορούσε να καλύψει όλα τα υπόλοιπα.

Το πώς πιέσαμε την μπάλα, τους αντίπαλους περιφερειακούς είναι ο οδηγός μας για την συνέχεια. Στόχος της ομάδας είναι να μπει στο Final Four και να διεκδικήσει τον τίτλο, θα πρέπει η ομάδα να το δείξει αυτό.

Πρέπει να έχουμε κάποιες σταθερές για να μην έχουμε αυτά τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Ο Σαμοντούροβ είναι ένα παιδί όπως οι υπόλοιποι στην ομάδα, ο προπονητής πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει όπως βοήθησε και πέρσι.

Η αλήθεια είναι ότι φέτος είχε 2-3 ατυχίες την ώρα που πήγαινε να βρει ρυθμό, τώρα πρέπει να εμφανιστεί και αυτό και νομίζω θα βοηθήσει στην συνέχεια».