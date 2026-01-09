Σορτς στο SDNA: «Πιστεύω θα είναι εδώ τη νέα σεζόν ο Αταμάν - Να σηκώσουμε την Euroleague στην έδρα μας»

Ο Τι Τζέι Σορτς μιλώντας στην «Magic Euroleague» αναφέρθηκε στην δήλωση του Εργκίν Αταμάν και τόνισε πως πιστεύει ότι και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην Αθήνα. Ακόμη, ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» θέλουν να σηκώσουν την Euroleague μέσα στο «σπίτι» τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για την αντίδραση της ομάδας: «Ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι νίκες, ειδικά στην έδρα μας, και ξέρουμε πως προήρθαμε από ήττα. Θέλαμε να δώσουμε έμφαση στην άμυνα και νομίζω το κάναμε απόψε. Ήταν δύσκολο ματς, με την επίθεση να έχει κάποια προβλήματα. Αλλά όταν έχουμε το μυαλό στην άμυνα ξέρουμε πως μπορούμε να είμαστε ακόμα καλύτερη ομάδα και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ήταν καλό που είδαμε αυτή την αντίδραση από την ομάδα».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να παίξει καλά η ομάδα και να κερδίσει μετά την ήττα από την Αρμάνι και τα πνευματικά προβλήματα: «Ήταν δύσκολο αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να βρούμε τρόπο να απομονώσουμε τους θορύβους. Υπάρχει αρκετή προσοχή στην ομάδα μας αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συγκεντρωθούμε στους παίκτες που είναι στα αποδυτήρια, στους προπονητές που είναι μαζί μας κάθε μέρα και να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Το κάναμε απόψε. Ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το πιο σημαντικό, ανεξάρτητα από το αν είναι με 15 ή 1 πόντο, είναι η νίκη».

Για το αν ήταν ένα ματς που χρειαζόταν: «Ναι. Αυτό περιμένουν από εμένα, να βρω την θέση μου στην ομάδα και να κάνω την δουλειά άλλων ευκολότερη. Ξέρουμε πόσο σκληρά δουλεύει ο Κέντρικ, ο Κώστας, όλοι. Οπότε μπορεί να είναι δύσκολο κάποιες φορές και πρέπει να βρω τρόπους μόνος μου να τους κάνω την ζωή πιο εύκολη, να βρει ο Κέντρικ ελεύθερα σουτ, εύκολους πόντους, να βάλω τους ψηλούς στο παιχνίδι, την ίδια ώρα να βρω τον δικό μου ρυθμό και να συμμετέχω. Είναι μία διαδικασία να βρεις την θέση σου, να βάλεις και άλλους στο παιχνίδι, να μοιραστείς το φορτίο με τους υπόλοιπους γκαρντ. Αυτό χρειάζεται για να κερδίσεις».

Για τα σκαμπανεβάσματα στην σεζόν και το τι πρέπει να γίνει για να παίξει στα στάνταρ της η ομάδα: «Πρέπει να συγκεντρωθούμε στους εαυτούς μας. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλη σεζόν, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Όταν έρχεται το τέλος και πλησιάζουν τα play-offs θες να βρεις έναν τρόπο να παίζεις το καλύτερό σου μπάσκετ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το κάνεις. Δε θες να παίζεις το καλύτερό σου μπάσκετ τώρα και να μην έχεις κάπου που θες να φτάσεις. Είναι μία διαδικασία. Υπάρχουν βήματα για να φτάσουμε εκεί που θέλουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να προπονούμαστε, να μιλάμε, να μαθαίνουμε ο ένας στον άλλον. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν θα βλέπουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα γελάμε, θα λέμε πως τις χρειαζόμασταν για να έχουμε αυτές τις στιγμές στο τέλος της σεζόν».

Για το αν είναι αισιόδοξος πως ο Αταμάν θα είναι και τη νέα σεζόν στην Αθήνα: «Ναι, σίγουρα. Ο στόχος για τον εαυτό μου, για την ομάδα είναι να κερδίσουμε τα πάντα. Αν αυτό σημαίνει ότι θα κερδίσουμε τα πάντα και θα μείνει εδώ είναι κάτι θετικό. Είπε πως αυτά είναι τα αισθήματα που έχει, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα όσα θα πει. Είναι το ίδιο αίσθημα που έχουμε εμείς, γιατί ξέρουμε ότι το να γίνεται το Final-4 στην έδρα μας είναι κάτι που δεν είναι φυσιολογικό για μία ομάδα. Είναι ξεχωριστή κατάσταση και δεν μπορούμε να την θεωρήσουμε δεδομένη. Θέλουμε στο τέλος της σεζόν να σηκώσουμε το τρόπαιο στην έδρα μας. Αν το λέει αυτό, πρέπει και εμείς να το πιστέψουμε, να δεχθούμε την πρόκληση και να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε».