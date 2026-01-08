Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Με αυτή τη νίκη, το Τριφύλλι βελτίωσε το ρεκόρ του στο 13-8 και παραμένει ολοζώντανος στην μάχη για την είσοδο στην τετράδα, απέχοντας μια νίκη από την κορυφή.
Αναλυτικά τα ποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Πέμπτη 8/1
Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81
Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71
Βαλένθια–Μονακό 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
Παρασκευή 9/1
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια–Βιλερμπάν
Δευτέρα 3/3
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί
Η βαθμολογία της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- Μπαρτσελόνα 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-8
- * Ολυμπιακός 11-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-9
- Αρμάνι Μιλάνο 10-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-11
- Dubai Basketball 10-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-13
- Μπασκόνια 6-14
- Αναντολού Εφές 6-14
- Βιλερμπάν 6-14
- Παρτίζαν 6-14
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (22η)
Τετάρτη 14/1
21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός
Πέμπτη 15/1
18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα