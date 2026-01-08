Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα, λυγίζοντας στο ΟΑΚΑ την Βίρτους Μπολόνια.

Με αυτή τη νίκη, το Τριφύλλι βελτίωσε το ρεκόρ του στο 13-8 και παραμένει ολοζώντανος στην μάχη για την είσοδο στην τετράδα, απέχοντας μια νίκη από την κορυφή.

Αναλυτικά τα ποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Πέμπτη 8/1

Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια–Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια–Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Η βαθμολογία της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 * Ολυμπιακός 11-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai Basketball 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα