Οι Μαδριλένοι έδωσαν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους, παίρνοντας με άνεση τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 98-86.

Η Ρεάλ μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στην Μακάμπι να προηγηθεί με 21-25 στη λήξη της πρώτης περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια οι Μαδριλένοι κυριάρχησαν επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους.

Με επί μέρους 27-22 στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ρεάλ ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 48-47, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στη συνέχεια.

Στη τρίτη περίοδο οι «Μερένχες» ήταν καταιγιστικοί, έκαναν επί μέρους 28-18 και εκτόξευσαν την διαφορά στο +11 (76-65), με τους Μαδριλένους να φτάνουν με άνεση στη τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στην Euroleague.

Ο Φακούντο Καμπάτσο με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα ήταν ο κορυφαίος για την Ρεάλ, με τον Ντιμπαρτολομέο να ξεχωρίζει για την Μακάμπι, έχοντας 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

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