Πέρασε με «100αρα» και από την Βαλένθια (101-92) και πάτησε κορυφή η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, με αρχοντικό double-double του Μάικ Τζέιμς.

Η Μονακό (14-7) πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» (101-92) στην «Roig Arena» απέναντι στην Βαλένθια (14-7), πανηγύρισε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στην Euroleague και ανέβηκε -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Βαλένθια μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ, προηγήθηκε με 21-14, όμως από την στιγμή που η Μονακό πέρασε μπροστά δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Για τους Ισπανούς αυτή ήταν μόλις η δεύτερη εντός έδρας ήττα στην διοργάνωση.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Βαλένθια ήταν οι Καμ Τέιλορ (18π 4ρ) και Ντάριους Τόμσον (17π. 4ασ.), ενώ για την νικήτρια Μονακό, την διαφορά έκαναν οι Μάικ Τζέιμς (14π. 10ασ) και Άλφα Ντιάλο (17π 2ρ. 2ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική, η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (15/1, 19:45), ενώ η Μονακό θα θα ταξιδέψει λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια και συγκεκριμένα το Παρίσι, για να παίξει με την Παρί (16/1, 21:45) στον γαλλικό «εμφύλιο» της αγωνιστικής.

Εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο έδωσε προβάδισμα στη Μονακό

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, η Βαλένθια ήταν πιο συγκεντρωμένη, έκλεβε μπάλες και προηγήθηκε νωρίς με 12-6 χάρη στον εξαιρετικό Τόμσον που είχε 7 πόντους. Ο Μίροτιτς πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα και συνολικά 8 σερί πόντους, όντας ο μοναδικός πόλος στην επίθεση της Μονακό. Το σκορ ήταν στο 23-20, δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου με τις δύο ομάδες να είναι πολύ εύστοχες εντός πεδιάς. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά, με καλάθι και φάουλ του Ντιάλο (25-26), όμως ο Τόμσον (10π 2/3τρ.) απάντησε με τρίποντο για το 28-26.

Στην δεύτερη περίοδο. ο ρυθμός ήταν ξέφρενος, η μπάλα πάνω-κάτω και το παιχνίδι ισόπαλο στο 32-32 καθώς η Μονακό επέστρεφε στο σκορ, όσες φορές κι αν προσπάθησε να χτίσει διαφορά η Βαλένθια. Οι Μονεγάσκοι μάλιστα, πήραν αέρα επτά πόντων (34-41) με με τον Νέντοβιτς ερχόμενο από τον πάγκο, να μετρά 5 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Αυτή την φορά, οι γηπεδούχοι ήταν που επέστρεψαν άμεσα και μείωσαν σε 44-40. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με ένα ξέσπασμα στο τέλος του ημιχρόνου, ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (40-51), παίζοντας στον ρυθμό της... Βαλένθια.

Με αυτόν τον Μάικ Τζέιμς δεν γινόταν να χάσει η Μονακό, «διπλός» ο Αμερικανός

Η Μονακό πλέον ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού, κρατούσε σταθερά διψήφιο προβάδισμα με τον καταπληκτικό Άλφα Ντιάλο πρώτο σκόρερ (12π), έχοντας το απόλυτο 5/5 σουτ και 2 ασίστ. Οι φιλοξενούμενοι με τρίποντο του Νίκολα Μίροτιτς εκτόξευσαν την διαφορά στο +13 (56-69), βάζοντας τις βάσεις για την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στην Euroleague. O Mάικ Τζέιμς πέτυχε τρίποντο και έκανε το σκορ 58-72, έφτασε τους 14 πόντους μαζί με 6 ασίστ και η Μονακό το όγδοο σε δεκαπέντε προσπάθειες. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και με ένα επιμέρους 9-2 μείωσαν σε 74-67 με τον Καμ Τέιλορ σε καλή βραδιά (15π. 3ρ.) και έδειξαν πως στο «σπίτι» τους δεν παραδίνονται εύκολα.

Με σόου του Νέντοβιτς (16π. 4/5τρ), η Μονακό έφυγε με +15 (72-87) και η «Roig Arena» σίγησε για τα καλά. Οι φίλοι της Βαλένθια έβλεπαν την δεύτερη εντός έδρας ήττα... να 'ρχεται και την Μονακό να κάνει πάρτι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε βάλει το νερό στο αυλάκι, για την 14η νίκη της σεζόν. Με το σκορ στο 77-91 περίπου έξι λεπτά πριν ακουστεί η κόρνα, το φινάλε έμοιαζε διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Βαλένθια έριξε την διαφορά δυο φορές κάτω από τους δέκα (82-91) όμως ποτέ δεν κατάφερε να γυρίσει ουσιαστικά στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 42-53, 70-76, 92-101

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