Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια, δηλώνοντας χαρούμενος για την επιστροφή του και την καλή του εμφάνιση.

Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 κοψίματα και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μιλώντας στο flash interview σημείωσε:

«Είμαι απλά ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιζα μπροστά στον πατέρα μου και νιώθω πως βελτιώνεται το παιχνίδι μου. Πρέπει να συνεχίσω να παίζω έτσι”.

Για το αν τον βοήθησε η οικογένειά του: «Από τότε που ξεκίνησα να παίζω στα 8 μου χρόνια ήταν στο πλάι μου και με στηρίζουν. Κάθε φορά που τους βλέπω στις κερκίδες είναι τέλεια. Είναι φανατικοί οπαδοί μου. Για εμένα είναι έξτρα κίνητρο. Είναι εξαιρετικό να τους έχω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος».