Ιβάνοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με ενέργεια και σκληρή άμυνα - Δεν είχαμε υπομονή»

Μετά την ήττα της Βίρτους Μπολόνια από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς στάθηκε στην ενέργεια του «τριφυλλιού» και στη σκληρή άμυνα. Ακόμη, υπογράμμισε πως οι παίκτες του δεν είχαν υπομονή.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε καλύτερα. Έπαιξε με ενέργεια, ειδικά στην αρχή του αγώνα. Έπαιξαν σκληρή άμυνα και απέναντι σε αυτή την άμυνα έπρεπε να παίξουμε με υπομονή. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε άσχημα, δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δε μείναμε ζωντανοί στο ματς».

Για το ότι η Βίρτους Μπολόνια δεν παίζει καλά εκτός έδρας: «Δεν παίξαμε με την ενέργεια που παίζουμε στην έδρα μας. Όχι σε όλα τα ματς, αλλά για απόψε ισχύει».

Νωρίτερα στο flash interview τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα καλύτερα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

«Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα πολλά πράγματα. Δεν παίξαμε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο» είπε χαρακτηριστικά στην NOVA.