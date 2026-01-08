Με Σαμοντούροβ στη θέση του Γκριγκόνις ο Παναθηναϊκός, εκτός ο Βιλντόζα

Με μία διαφοροποίηση η αποστολή του «τριφυλλιού» σε σχέση με το ματς απέναντι στην Αρμάνι, αφού τη θέση του Γκριγκόνις πήρε ο Σαμοντούροβ, ενώ φυσικά εκτός είναι οι Ντίνος Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ.
Στην 12άδα δεν είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που «κόπηκε» από τον Εργκίν Αταμάν.
Από την πλευρά της Βίρτους, στην 12άδα δεν είναι ο Λούκα Βιλντόζα, ενώ επιστρέφει ο Μουχάμετ Ντιούφ.
Εκτός είναι Αμπράμο Τσάνκα και Αλιού Ντιαρά.
Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν
Βίρτους (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς,Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Μόργκαν, Τζάλοου, Ντιούφ, Ακέλε