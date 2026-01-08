Με Σαμοντούροβ στη θέση του Γκριγκόνις ο Παναθηναϊκός, εκτός ο Βιλντόζα

Με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στη θέση του Μάριους Γκριγκόνις θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βίρτους. Εκτός για την ιταλική ομάδα ο Λούκα Βιλντόζα.

Με μία διαφοροποίηση η αποστολή του «τριφυλλιού» σε σχέση με το ματς απέναντι στην Αρμάνι, αφού τη θέση του Γκριγκόνις πήρε ο Σαμοντούροβ, ενώ φυσικά εκτός είναι οι Ντίνος Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ.

Στην 12άδα δεν είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που «κόπηκε» από τον Εργκίν Αταμάν.

Από την πλευρά της Βίρτους, στην 12άδα δεν είναι ο Λούκα Βιλντόζα, ενώ επιστρέφει ο Μουχάμετ Ντιούφ.

Εκτός είναι Αμπράμο Τσάνκα και Αλιού Ντιαρά.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

Βίρτους (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς,Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Μόργκαν, Τζάλοου, Ντιούφ, Ακέλε