Παρελθόν και η Σταυριανή Βιντσιλαίου από τη Νέα Ιωνία

Μετά την Αγγελική και η Σταυριανή Βιντσιλαίου αποτελεί παρελθόν από τη Νέα Ιωνία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ακόμη μία αποχώρηση ανακοίνωσε η Νέα Ιωνία. Πιο συγκεκριμένα, μετά την Νίκη Συροπούλου και την Αγγελική Βιντσιλαίου, παρελθόν από την ομάδα αποτελεί και η Σταυριανή Βιντσιλαίου. Ο σύλλογος την ευχαρίστησε για την προσφορά της και φυσικά της ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας της.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγο καιρό η Νέα Ιωνία ανακοίνωσε και μία προσθήκη, με την Σίσσυ Ευμορφοπούλου να επιστρέφει στην ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα. Μάλιστα, μίλησε στο SDNA και τόνισε πως ήταν εύκολο για την ίδια να πει το «ναι», μετά την προσπάθεια που έκανε ο σύλλογος για να την ντύσει ξανά στα γαλανόλευκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ιωνία ευχαριστεί τη Σταυριανή Βιντσιλαίου για την προσφορά της στην ομάδα και της εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας της».