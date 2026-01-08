Διατηρούν στο ρόστερ τους τον Ροζίερ οι Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ αποφάσισαν να μη λύσουν την συνεργασία τους με τον Τέρι Ροζίερ και έτσι θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Ο Τέρι Ροζίερ εμπλέκεται στο στοιχηματικό σκάνδαλο που σόκαρε το ΝΒΑ, ωστόσο οι Μαϊάμι Χιτ αποφάσισαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον Τιμ Ρέινολντς, η ομάδα δεν θα τον αποδεσμεύσει, παρά το όσα συμβαίνουν. Έτσι, θα τον πληρώσουν τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια του συμβολαίου του για τη σεζόν 2025-26 και δεν αποκλείεται να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιο trade. Σημειώνεται πως το συμβόλαιό του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο αξίζει 26,64 εκατομμύρια δολάρια, με τα 24,9 να είναι μερικώς εγγυημένα.

Μάλιστα, με αυτή την κίνηση δεν δημιούργησαν έξτρα cap space και έτσι ο οργανισμός θα έχει περισσότερη ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις.