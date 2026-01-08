Ομπράντοβιτς ενόψει Ζάλγκιρις: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε - Με ίωση ο Ιζούντου αλλά θα είναι μαζί μας»

Ξέρει τι πρέπει να κάνει στο Κάουνας ο Ερυθρός Αστέρας σύμφωνα με δηλώσεις του Σάσα Ομπράνοβιτς. Στην διάθεσή του και ο Ιζούντου παρότι δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης.

Ο Ερυθρός Αστέρας (11-9) θα αντιμετωπίσει την Ζάλγκιρις (11-9) για την 21η αγωνιστική της Euroleague στο Κάουνας (9/1, 20:00), και ο προπονητής της σέρβικης ομάδας, Σάσα Ομπράντοβιτς, προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Αρχικά μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση και την δυσκολία της, λέγοντας ότι:

« Θα είναι διαφορετικό σε σύγκριση με το παιχνίδι του πρώτου γύρου.. Εκείνη την εποχή μόλις γνώριζα την ομάδα - τώρα έχουμε νέους παίκτες. Η Ζαλγκίρις έχει αλλάξει λίγο το παιχνίδι, τώρα στο μισό γήπεδο είναι η καλύτερη ομάδα όσον αφορά το σύστημα σε αντίθεση με τη Βαλένθια, που παίζει με γρήγορο ρυθμό. Αυτή θα είναι πιο αργή και θα έχει συγκεκριμένους «στόχους», θα στοχεύουν λίγο πολύ κάποιον. Όσο για εμάς, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ειδικά επειδή το κάναμε λιγότερο λόγω της καλής Βαλένθια. Ξέρουμε τι είδους ατμόσφαιρα θα συναντήσουμε. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι, δεν έχουμε παίξει το παιχνίδι μας για 40 λεπτά. Χρειαζόμαστε 40 λεπτά συγκεντρωμένου παιχνιδιού »

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην επιστροφή του Μπολομπόι και τα προβλήματα ενόψει του παιχνιδιού:

«Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αποθεραπείας και είναι καλό που είναι μαζί μας στην προπόνηση. Θα μας δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση από τη θέση του. Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε, σταθερότητα, ειδικά στην άμυνα. Θα είναι μεγάλη ενίσχυση. Θα δούμε πώς θα τα πάει και ποια είναι η ημερομηνία επιστροφής του.

«Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με άρρωστους παίκτες - ο Εμπούκα Ιζούντου δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης, αλλά θα ταξιδέψει μαζί μας. Θα δούμε πώς είναι. Όλοι οι άλλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τον αγώνα».

Τέλος, για τον τρόπο παιχνιδιού που ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα του:

«Από την πλευρά μας, μας ταιριάζει περισσότερο ένας πιο αργός ρυθμός - τα πάμε καλύτερα εκεί. Σε αντίθεση με τη Βαλένθια, η οποία παίζει ασυνήθιστα γρήγορα. Δεν συνέβη εναντίον της Βαλένθια. Μας έλειψε λίγη υπομονή στις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα έχουμε έναν άλλο αντίπαλο. Η άμυνα στο pick & roll είναι διαφορετική. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι καλή. Η προπόνηση που κάναμε ήταν περισσότερο μια προπόνηση υποστήριξης και ψυχολογικής προετοιμασίας».