Ο «καυτός» Ομπστ MVP της 20ης αγωνιστικής

Ο Αντρέας Ομπστ αναδείχθηκε MVP της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Γερμανό γκαρντ να πραγματοποιεί δυο ρεκόρ καριέρας στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Άξιος MVP της 20ης αγωνιστικής ο Αντρέας Ομπστ. Ο Γερμανός γκαρντ αναδείχθηκε πολυτιμότερος της περασμένης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον άσο της Μπάγερν να σημειώνει δυο ρεκόρ καριέρας στο ματς με την Μπασκόνια.

Έχοντας 37 πόντους (6/7 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον και αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής, με τον Γερμανό άσο να διαλύει την στατιστική.