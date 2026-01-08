Λέικερς: Κριτική και... λύπηση από τον Μαλόουν στους παίκτες και τον Ρέντικ

Ο Μάικλ Μαλόουν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις των «Λιμνανθρώπων».

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν... κρύβεται φέτος μετά τα άσχημα αποτελέσματα των Λος Άντζελες Λέικερς και δεν είναι λίγες οι φορές που δημόσια τα έχει βάλει με τους παίκτες του για τη συμπεριφορά τους στο παρκέ. Ακόμη, και οι παίκτες δε φοβούνται να εκφράσουν δημόσια τα όσα σκέφτονται.

Ο Μάικλ Μαλόουν μίλησε στο «NBA Countdown» και αναφέρθηκε στον κόουτς των «Λιμνανθρώπων». Υπογράμμισε πως ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να γίνονται ιδιωτικά τέτοιες κουβέντες και μεταξύ άλλων είπε πως λυπάται τον Ρέντικ.

«Κάθε προπονητής το κάνει διαφορετικά, αλλά πιστεύω πως πρέπει να γίνονται ιδιωτικές συζητήσεις στα αποδυτήρια, μπροστά στην ομάδα. Ξέρω πως στην έναρξη κάθε σεζόν προσπαθείς να μειώσεις του αντιπερισπασμούς.

Το να κερδίσεις στο ΝΒΑ είναι δύσκολο. Μετά έχεις τον Ρέντικ να τα βάζει δημόσια με τους παίκτες του, ο Λεμπρόν λέει πως δεν έχει αρκετά την μπάλα, ο Έιτον λέει πως δεν έχει την μπάλα, υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω από την ομάδα.

Είναι δύσκολο να έχεις ταυτότητα όταν δεν μαρκάρεις. Είσαι τρομερή ομάδα στο clutch, αλλά αυτά είναι με ομάδες χαμηλότερες από το .500%. Κάθε βράδυ δεν είναι σίγουρος πιο ομάδα των Λέικερς θα εμφανιστεί. Είδα μία εικόνα του Ρέντικ, τον λυπάμαι» είπε.