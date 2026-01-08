Ξεκάθαρος Σάρας για το μέλλον του: «Προτεραιότητα η Φενερμπαχτσέ»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για το μέλλον του και ξεκαθάρισε πως προτεραιότητά του είναι η Φενερμπαχτσέ.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έχει συμβόλαιο με την Φενερμπαχτσέ μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και μίλησε στο «BasketNews» για το μέλλον του. Ο έμπειρος κόουτς ξεκαθάρισε πως η τουρκική ομάδα είναι η προτεραιότητά του και υπογράμμισε πως δεν ξέρει αν μπορεί να βρει καλύτερες συνθήκες κάπου. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως φυσικά ρόλο παίζει και το τι επιθυμεί η οικογένειά του.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις αλλαγές προπονητών στην Euroleague αλλά και στο ενδεχόμενο να πάει στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το μέλλον του: «Μιλάμε για το μέλλον και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Νιώθω αγάπη και υποστήριξη από την ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει καλύτερη κατάσταση κάπου. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η Φενέρ. Με υποστηρίζουν εδώ, νιώθω αγάπη και νιώθω πως δουλεύω με άτομα που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά, η απόλυτη προτεραιότητα είναι η Φενέρ

Από την άλλη, υπάρχουν δύο παιδιά, η γυναίκα και η ζωή, πράγματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Αλλά δεν είμαι εδώ για να ζω καλά, είμαι εδώ για να κάνω μία δουλειά».

Για τις προπονητικές αλλαγές: «Τίποτα... Δεν με κάνει να νιώθω τίποτα πλέον. Δεν είμαι νέος πλέον. Για αυτό ήρθα στην Φενερμπαχτσέ, επειδή ήξερα πως ο GM είναι κανονικός άνθρωπος, και στην δουλειά μας είναι πολύ δύσκολο να βρεις κανονικούς ανθρώπους. Πάντα έλεγα πως έχω δει πολλά, ρώτησες και τον Ζέλικο, μπορείς να βάλεις και τον Μεσίνα στο ίδιο ράφι. Δεν έχουν σωστό σύστημα υποστήριξης γύρω τους».

Για το ενδεχόμενο να πάει στο ΝΒΑ: «Δεν έχει σημασία που δουλεύεις, το μόνο που μετράει είναι να δουλεύεις με καλούς ανθρώπους που καταλαβαίνουν το παιχνίδι, σε υποστηρίζουν και δεν σε προδίδουν μετά από μερικά αρνητικά σερί. Επειδή όλοι μας θα περάσουμε από δύσκολες στιγμές».

Για τα προπονητικά στιλ στο ΝΒΑ: «Για το NBA είναι analytics. Λένε πως είναι καλύτερο να εκτελείς πολλά τρίποντα. Αυτό είναι καλό, συμφωνώ πως πρέπει να προσέχεις, επειδή το μπάσκετ οδηγείται κάπου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να προσαρμόζεσαι στους παίκτες που έχεις. Δεν μπορείς να παίζεις ένα είδος μπάσκετ αν δεν έχεις τέτοιου είδους παίκτες. Οι παίκτες είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Για το αν η φιλοσοφία του βασίζεται στα νούμερα: «Πάντα έτσι ήταν. Μου αρέσουν τα νούμερα. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για παίκτες ή για το τι μας προσφέρουν, πας κατευθείαν στα νούμερα. Εκεί δεν υπάρχουν συναισθήματα. Ένας παίκτης ταιριάζει καλύτερα, άλλος προτιμάει κάτι διαφορετικό. Βλέπεις ότι με βάση τα νούμερα η άποψή σου δεν είναι σωστή. Βασίζεσαι περισσότερο στα νούμερα, όχι στα συναισθήματα».