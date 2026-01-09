Oλυμπιακός: Κόντρα στην Μπάγερν για την επιστροφή στις νίκες, στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς

O Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ (21:15, 9/1) για την 21η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, στο ντεμπούτο του Ταϊρικ Τζόουνς.

Εντός έδρας δοκιμασία με την Μπάγερν για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ την Βαυαρική ομάδα για την 21η αγωνιστική με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε.

Όπως όλα δείχνουν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Ταϊρίκ Τζόουνς θα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να δηλώνει παρών για την αναμέτρηση με την γερμανική ομάδα.

Παράλληλα η συμμετοχή των Ουόρντ και ΜακΚίσικ θα κριθεί την τελευταία στιγμή, με τους δυο παίκτες να ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα παραμένει αμφίβολος.

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

Βαλένθια 14-7

Μονακό 14-7

* Φενέρμπαχτσε 13-7

Μπαρτσελόνα 13-7

Ρεάλ Μαδρίτης 13-8

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Παναθηναϊκός 13-8

*Oλυμπιακός 11-8

Ζαλγκίρις 11-9

Ερυθρός Αστέρας 11-9

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Αρμάνι Μιλάνο 10-10

Βίρτους Μπολόνια 10-11

Ντουμπάι 10-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13

Παρί 7-13

Μπάγερν Μονάχου 7-13

Μπασκόνια 6-14

Αναντολού Εφές 6-14

Βιλερμπάν 6-14

Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής (21η)

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Τρίτη 3 Μαρτίου

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί