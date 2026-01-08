Πασκουάλ: «Σημαντικός παίκτης της ομάδας ο Πάντερ»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Παρτιζάν για την 21η αγωνιστική της Euroleague (9/1, 21:30) αναφέρθηκε στο παρελθόν και τον Κέβιν Πάντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς του 2010 και τη μοναδική ήττα της Μπαρτσελόνα στον δρόμο για την Euroleague: «Αυτό είναι παρελθόν, δεν θα έλεγα πολλά σε αυτό. Χάσαμε το παιχνίδι, και θα το έκανα το ίδιο, χάνοντας εκείνο το παιχνίδι αλλά κερδίζοντας την Euroleague. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή την απόφαση. Έχω μεγάλο σεβασμό για την Παρτιζάν και για τον προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά».

Για τον Πάντερ: «Ο Κέβιν είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ένας επαγγελματίας. Ένα πολύ σημαντικό μέρος της ομάδας μας, αλλά είμαστε μια ομάδα. Δεν εξαρτόμαστε μόνο από έναν παίκτη. Ελπίζω να έχει ένα καλό παιχνίδι εναντίον της Παρτιζάν, είμαι σίγουρος ότι θα του στήσουμε μια πολύ σκληρή άμυνα, αλλά έχει συνηθίσει να παίζει εναντίον σκληρών αμυνών»,