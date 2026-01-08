Τουρνουά Κοριτσιών «Π. Καπαγέρωφ»: Τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ

Η νέα γενιά του μπάσκετ Γυναικών στην Ελλάδα ήταν συνεπής στο φετινό ραντεβού της στο Τουρνουά Χριστουγέννων «Π. Καπαγέρωφ» που πραγματοποιήθηκε για 39η χρονιά, με τις συμμετέχουσες να αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις για το αγαπημένο τους άθλημα

Στο τουρνουά, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Ιανουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Πορταριάς, έλαβαν μέρος συνολικά 48 αθλήτριες από όλες τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές και χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: Την Ήρα, την Αθηνά, την Αρτέμιδα και τη Δήμητρα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν έξι αγώνες, δύο ανά ημέρα, μέσω των οποίων οι αθλήτριες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν το μπάσκετ αλλά και να αναδείξουν το ταλέντο τους υπό την καθοδήγηση των προπονητών των τεσσάρων ομάδων, Μιχάλη Πετράκη, Ραδή Θεοδωρίδη, Δημήτρη Μανωλιτσάκη, Αφροδίτης Αραπατσάνη, Μάρθας Αργυρίου, Κώστα Παπαδημητρίου, Γιάννη Παπούλη και Κώστα Κυρατζή.

Παρόντες ήταν επίσης οι Sports Directors του Αναπτυξιακού Προγράμματος Γυναικών στην ΕΟΚ, Κώστας Μίσσας, Δήμητρα Καλέντζου και Κατερίνα Ανδρεοπούλοου, οι οποίοι παρακολούθησαν τους αγώνες και μεταλαμπάδευσαν στις νέες αθλήτριες τις γνώσεις τους στο άθλημα.

Εκτός από τους αγώνες το πρόγραμμα περιλάμβανε τις απαραίτητες σωματομετρικές και εργομετρικές μετρήσεις για κάθε αθλήτρια ξεχωριστά που πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη της Ιωάννας Θωμά.

Η επόμενη γενιά των νέων αθλητριών ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη χρονιά, σ’ ΄ένα τουρνουά αφιερωμένο σε αυτό που αγαπούν: Το μπάσκετ!

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