Σενγκέλια: «Ο Ομπράντοβιτς είναι απίστευτος προπονητής, όλοι το ξέρουν»

O Tόκο Σενγκέλια στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Παρτιζάν για την 21η αγωνιστική της Euroleague (9/1, 21:30) αναφέρθηκε και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Επικεντρωνόμαστε στην Παρτιζάν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ένας απίστευτος προπονητής, δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα, όλοι ξέρουν ποιος είναι και το μεγαλείο της ομάδας Παρτιζάν.

Δεν πρέπει να τους βλέπουμε με βάση τη θέση τους στη βαθμολογία, αλλά το πόσο επικίνδυνοι είναι. Έχουν πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα 40 λεπτά. Αν τους δώσουμε αυτοπεποίθηση, θα είναι περίπλοκο».

Για τους Πάντερ και Βέσελι: «Είναι επαγγελματίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν εναντίον της Παρτιζάν. Έχουν τις δικές τους ρουτίνες και ξέρουν πώς να προσεγγίσουν αυτό το παιχνίδι».